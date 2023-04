Condenados a pagar 510 euros por falhar reserva em restaurante

JN Hoje às 21:06 Facebook

Juiz deu razão ao restaurante Amelia por um grupo de três clientes não ter aparecido ao jantar.

Um tribunal de primeira instância de San Sebastián, no País Basco, deu razão ao restaurante Amelia, que cobrou 510 euros a um grupo de três clientes, como penalização por estes não se terem apresentado no local na data que haviam reservado.

Segundo avança o jornal "El País", o restaurante é liderado pelo chef Paulo Airaudo e conta com duas estrelas Michelin, tendo o tribunal entendido que a cobrança de 170 euros por pessoa se justificava, já que os clientes haviam confirmado a reserva na véspera, por e-mail, e que o preço médio de uma mesa rondava os 283 euros.

"Estamos satisfeitos. É uma regra de funcionamento básico desta casa desde que abriu em 2017", afirmou Xabier de la Maza, gerente do restaurante do grupo Amelia. Na sentença, datada de 1 de março, e a que o "El País" teve acesso, consta como o cliente decidiu processar o restaurante depois que este debitou 510 euros na sua conta bancária por não ter comparecido ao jantar no dia da reserva, a 16 de julho de 2021, apesar de quatro dias antes ter confirmado sua presença por e-mail.

O cliente em causa, que se hospedou no hotel Villa Favorita, onde se situa o estabelecimento, deslocou-se às instalações na manhã do dia 17 de julho para solicitar a confirmação da reserva e foi então informado de que a tinha feito para a noite anterior, sendo convidado pelo restaurante a aproveitar a reserva 15 dias depois, coisa que ele não aceitou.

O tribunal refere que o autor reconhece ter alterado a data da reserva para pernoitar no hotel, mas que se esqueceu de fazer o mesmo com o restaurante e alega que a política de cancelamento de Amelia não é clara nem visível nem no momento de efetuar a reserva, nem nas comunicações posteriores, e que o valor debitado foi desproporcional. Dois argumentos que o juiz não aceitou.