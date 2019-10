Condutor de camião acusado pela morte de 39 pessoas em Essex

Hoje às 18:34, atualizado às 18:43 Facebook

O motorista Maurice Robinson, 25 anos, foi acusado da morte de 39 pessoas encontradas dentro de um camião, na passada quinta-feira, em Essex, Inglaterra.

Maurice Robinson foi detido depois de terem sido encontrados os corpos de 31 homens e oito mulheres, na manhã de quarta-feira, numa área industrial de Grays, cerca de 30 quilómetros a leste de Londres.

Foi formalmente acusado de homicídio, tráfico de seres humanos, imigração e lavagem de dinheiro, anunciou a polícia de Essex este sábado. Será presente a um juiz na segunda-feira.

São já cinco os detidos no âmbito da investigação a este caso: este sábado foi detido um homem, com cerca de 20 anos, no porto de Dublin, na Irlanda do Norte.

Estão também detidos, além do motorista Maurice Robinson, um homem de 48 anos da Irlanda do Norte, um homem e uma mulher, ambos com 38 anos e residentes em Warrington (noroeste de Inglaterra). São suspeitos de "assassínio" e "conspiração para traficar pessoas".

Os 39 corpos foram transferidos para o hospital de Broomfield, na cidade de Chelmsford, para serem autopsiados.