O motorista de um camião ficou ferido, na manhã desta quinta-feira, em consequência de um despiste na autoestrada (A41) na zona de Mozelos, Santa Maria da Feira.

O acidente ocorreu ao quilómetro 57.2, sentido Picoto/Espinho, com o homem de 55 anos a perder o controlo do camião que ficou imobilizado na berma da via.

Depois de assistido, o condutor foi transportado pelos bombeiros para o Hospital S. Sebastião, na Feira.

Estiveram no local os bombeiros de Lourosa, GNR da Feira e elementos da BRISA.