Condutor que matou portugueses em França detido para interrogatório

JN/Agências Hoje às 09:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O condutor polaco que provocou a morte a três portugueses foi detido, apesar de apresentar ferimentos ligeiros, e foi iniciada uma investigação por homicídio involuntário após o acidente, no sábado, numa autoestrada no ​​​​​​​Sul de França.

O condutor de 62 anos foi detido logo na tarde sábado e começou a ser interrogado em seguida, com a ajuda de um tradutor, segundo a rádio francesa France Bleu. O homem não apresentava álcool no sangue e o resultado das análises à presença de estupefacientes será conhecido na segunda-feira.

O veículo pesado circulava em contramão na autoestrada A9, junto a Nîmes, no sul de França, e o embate com uma viatura ligeira provocou três mortos, um homem de 48 anos, uma mulher de 44 anos e um jovem de 20 anos.

Todas as vítimas tinham nacionalidade portuguesa e residiam atualmente na Suíça. Segundo as autoridades locais, devido à violência do impacto, todas a vítimas tiveram morte imediata.