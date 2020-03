Confirmada primeira morte por coronavírus no Canadá

JN/Agências Hoje às 20:16 Facebook

O Canadá registou na noite de domingo a primeira morte devido à epidemia de Covid-19, um cidadão idoso da Colúmbia Britânica, anunciaram esta segunda-feira as autoridades sanitárias daquela província canadiana.

"Estamos muito tristes por saber que um dos nossos residentes no 'Lynn Valley Care Centre', que estava infetado com Covid-19, morreu na noite passada [domingo]", afirmou a responsável de saúde da Colúmbia Britânica, Bonnie Henry, citada pela agência France-Presse (AFP).

O Canadá contava esta segunda-feira um total de 70 pessoas contagiadas pelo novo Coronavírus, das quais 32 nesta província.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro e desde então foram infetadas mais de 110 mil pessoas, mas a maioria já recuperou. A doença provocou até ao momento cerca de 3800 mortos.

De acordo com a AFP, a Europa ultrapassou esta segunda-feira as 500 mortes relacionadas com o Covid-19, devido aos 97 mortos anunciados pelas autoridades italianas.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, estando neste momento cerca de 16 milhões de pessoas em quarentena no Norte do país.