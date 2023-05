Congressista extremista republicana inicia processo para destituição de Biden

JN/Agências Hoje às 01:25 Facebook

A congressista norte-americana Marjorie Taylor Greene, que pertence à ala direita do Partido Republicano, iniciou na quinta-feira o processo de tentativa de destituição do Presidente, Joe Biden, e de outros membros da administração democrata.

Taylor Green também quer destituir do cargo o diretor do FBI, Christopher Wray, o procurador-geral, Merrick Garland, o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, e o procurador do Distrito de Columbia, Matthew Graves, informou, numa conferência de imprensa.

"Todos eles são corruptos, inaptos para o cargo e devem ser destituídos", afirmou.

Os republicanos têm o controlo da Câmara dos Representantes desde janeiro, mas não do Senado, pelo que a iniciativa da congressista não deverá ir avante, uma vez que é a segunda câmara que tem o poder de conduzir este tipo de processo.

A congressista considerou que Biden "comprometeu a segurança nacional" com as suas leis de imigração e com a gestão da fronteira com o México, ao privar os agentes fronteiriços e a polícia dos meios necessários para fazer o seu trabalho.

"É isto que o povo quer e eu represento o povo. As pessoas de todo o país querem que eles sejam destituídos, porque os mesmos padrões que se aplicam ao público devem aplicar-se àqueles que são pagos com o dinheiro suado dos seus impostos", concluiu Marjorie Taylor Greene.

A congressista é conhecida por defender teorias da conspiração, insistir na vitória de Trump nas últimas eleições e é apoiante de movimentos extremistas como o QAnon.