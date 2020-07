Conselheiro para a segurança nacional de Trump infetado

JN/Agências Hoje às 15:39 Facebook

O conselheiro para a segurança nacional do Presidente dos Estados Unidos Robert O'Brien está infetado com o novo coronavírus, indicou esta segunda-feira a Casa Branca.

Num comunicado, a Casa Branca adiantou que o conselheiro de Trump, que ocupa um posto fundamental no executivo norte-americano, está isolado e está a trabalhar "a partir de um local seguro" fora do edifício.

"Não há risco de exposição do Presidente [Donald Trump] ou do Vice-Presidente", acrescenta-se na nota oficial, assegurando que os trabalhos do Conselho de Segurança Nacional não pararam.

A notícia foi avançada primeiro pela Bloomberg News, que indicou que O'Brien terá apanhado o novo coronavírus numa festa de família.

Uma fonte da Casa Branca, citada pela agência noticiosa Associated Press (AP), indicou que quem contacta com o Presidente ou com o Vice-Presidente é testado diariamente por causa do vírus.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (146935) e mais casos de infeção confirmados (mais de 4,2 milhões).