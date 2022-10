Conselheiro ucraniano critica Berlusconi e diz que Meloni defende princípios

JN/Agências Hoje às 00:24 Facebook

O conselheiro do presidente ucraniano Mykhailo Podolyak disse quinta-feira que enquanto o ex-primeiro-ministro italiano, Berlusconi, se manifesta satisfeito por beber vodka enviada pelo presidente russo, Putin, a líder do partido Irmãos de Itália, Meloni, defende verdadeiros princípios

Numa declaração publicada na rede social Twitter, o conselheiro de Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, censurou o comportamento de Silvio Berlusconi, líder da Forza Italia, e realçou que a provável futura primeira-ministra, do partido mais votado nas últimas eleições legislativas, defende verdadeiros princípios e uma compreensão dos desafios globais na defesa de uma linha pró-NATO e pró-União Europeia contra a agressão russa na Ucrânia.

Giorgia Meloni fez a Berlusconi um ultimato para apoiar a posição da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês) contra a Rússia, sob pena de este não vir a integrar a coligação do seu futuro Governo.

Berlusconi, empresário no ramo da comunicação social, anunciou esta semana que tinha retomado a amizade com o Presidente russo e que Vladimir Putin lhe ofereceu garrafas de vodka no seu 86.º aniversário e uma carta muito gentil, a que retribuiu, enviando vinho Lambrusco.

"Enquanto o senhor Berlusconi está sob os efeitos da vodka russa na companhia de 'cinco dos amigos de Putin' na Europa, Giorgia Meloni mostra quais são os verdadeiros princípios e uma compreensão dos desafios globais. Cada um escolhe o seu caminho", escreveu o conselheiro do Presidente ucraniano.</p>

Enquanto está a ser negociada a formação do novo Governo, Silvio Berlusconi, numa cerimónia à porta fechada com militantes do Força Itália, segundo um áudio transmitido pela agência "LaPresse", revelou que o líder do Kremlin o considera "o primeiro dos seus cinco verdadeiros amigos" na Europa.</p>

O seu partido político negou as declarações, alegando que é "uma velha história contada aos seus militantes sobre um episódio de há muitos anos".

O político conservador está a participar nas negociações para a formação do próximo Governo, junto dos seus parceiros de coligação de direita e extrema-direita, Matteo Salvini (Liga) e Giorgia Meloni (Irmãos de Itália), está última vencedora das eleições legislativas de 25 de setembro.

Salvini é admirador de Putin há vários anos, e Berlusconi considera-se seu amigo, enquanto Meloni, provavelmente a próxima primeira-ministra, declarou a sua determinação em continuar a apoiar a resistência ucraniana.