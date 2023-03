Conselho da Europa condena "uso excessivo da força" em França

A comissária do Conselho da Europa para os Direitos Humanos, Dunja Mijatovic, condenou o "uso excessivo da força" pela Polícia francesa contra manifestantes que, em Paris e noutras cidades, se juntaram na nova mobilização nacional contra as alterações à lei das pensões.

Segundo o Governo francês, os incidentes nas manifestações, que reuniram 3,5 milhões de pessoas, nas contas dos sindicatos, e 1 080 mil nas do Ministério do Interior, 441 polícias ficaram feridos. As autoridades não adiantam o número de manifestantes atingidos, limitando-se a apontar os detidos: 457.

"Nos incidentes, alguns visaram as forças da ordem", reconhece Dunja Mijatovic em comunicado, mas "os atos de violência esporádicos de certos manifestantes ou outros atos repreensíveis cometidos por outras pessoas no decurso de uma manifestação não servem para justificar o uso excessivo da força por agentes do Estado", salienta.