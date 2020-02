Conselho da UE dá luz verde a Bruxelas para iniciar negociações com Londres

JN/Agências Hoje às 12:34 Facebook

O Conselho da União Europeia deu "luz verde" formal à Comissão Europeia para iniciar negociações com Londres sobre a futura parceria pós-"Brexit", que serão conduzidas pelo negociador-chefe do bloco comunitário para o processo, Michel Barnier.

"O Conselho adotou hoje uma decisão que autoriza a abertura de negociações para uma nova parceria com o Reino Unido e nomeia formalmente a Comissão como negociadora da UE. O Conselho adotou também as diretrizes de negociação, que constituem o mandato para a Comissão nas negociações", indica esta estrutura em comunicado.

Após a decisão - adotada no Conselho de Assuntos Gerais que decorreu esta manhã em Bruxelas e no qual Portugal esteve representado pela secretária de Estados dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias -, as negociações entre Bruxelas e Londres deverão arrancar em março, mês para o qual está marcada a primeira reunião formal dos negociadores de ambos os blocos.

Estas conversações, que serão conduzidas do lado da UE por Michel Barnier, têm de estar concluídas até final do ano, altura em que termina o chamado "período de transição" após a saída do Reino Unido da União, concretizada em 31 de janeiro passado.

No comunicado, o Conselho da UE vinca que em causa está um "mandato claro e forte" atribuído a Michel Barnier, visando uma "parceria ambiciosa, abrangente e equilibrada" com o Reino Unido, em "benefício de ambos os blocos".