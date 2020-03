Consultor para a gestão do Covid-19  na Lombardia foi contagiado 

Sandra Ferreira Hoje às 16:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Guido Bertolaso, médico, ex-chefe da Proteção Civil italiana e consultor da região da Lombardia para a crise do novo coronavírus, que ainda há dois dias assegurou existirem todas as condições de segurança de trabalho para os profissionais de saúde no combate ao Covid-19, revelou esta terça-feira que também está infetado.

A confirmação foi dada pelo próprio, nas redes sociais. "Estou positivo para o Covid-19", escreveu na página do Facebook.

Explica que quando aceitou o cargo de consultor na gestão desta crise na região italiana mais afetada pelo vírus, com um registo de quase quatro mil mortos) estava consciente dos riscos que corria. "Não poderia não responder à chamada do meu país", justificou.

Diz ter alguma febre, mas não tem mais sintomas, encontrando-se isolado, tal como os seus colaboradores mais próximos, assegurando que todos irão respeitar a quarentena. Bertolaso diz estar confiante: Vencerei esta batalha".

Apesar de estar contagiado, adianta que vai continuar a acompanhar os trabalhos do hospital de Fiera, em Milão, e coordenar os trabalhos em Marche, ambos relacionados com o combate ao CoVID-19. Foi a propósito destas infraestruturas que fez um apelo aos profissionais de saúde:

"Não há desculpas. Estamos a dar-vos todas as garantias de segurança e tranquilidade para as vossas famílias para que possam dar o máximo de vós próprios", assegurou.

O consultor do presidente da região da Lombardia, a mais afetada pelo vírus, lançava assim um apelo a todos os médicos e enfermeiros por forma a conseguir funcionar o centro de reanimação dedicado aos doentes com Covid-19, em Fiera.

Em Itália, há registo de cerca de cinco mil profissionais infetados e 25 médicos mortos pelo vírus, entre 11 de março e esta terça-feira.