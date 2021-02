Contágios em França acima dos 22 mil pelo quarto dia consecutivo

JN/Agências Ontem às 22:32 Facebook

O número de contágios diários por coronavírus permaneceu este sábado acima dos 22 mil pelo quarto dia consecutivo em França, com 22.371 casos, elevando o número total de casos positivos para 3,58 milhões desde o início da pandemia.

O número de mortes nos hospitais franceses nas últimas 24 horas foi de 183, número que eleva o total de mortes no país devido à covid-19 para 84.147, segundo o balanço diário da agência francesa de Saúde Pública.

O organismo acrescentou que, nos últimos sete dias, houve 9.395 internamentos hospitalares, dos quais 1.770 pacientes tiveram de ser encaminhados para unidades de cuidados intensivos (UCI).

A taxa de positividade relativamente ao número total de testes realizados no sábado aumentou para 6,1%, um décimo acima do dia anterior.

O Governo francês pediu "paciência" aos cidadãos, numa altura em que se completou um mês de recolher obrigatório a partir das 18 horas, e quando o aumento das temperaturas suscita receios de que venha a ocorrer um menor respeito pelas regras.

Em departamentos como os Alpes Marítimos, e em particular na cidade de Nice, onde, segundo as autoridades, a situação é particularmente preocupante, está a ser considerada a aplicação de medidas adicionais, tais como um reforço do recolher obrigatório ou um confinamento total durante os fins de semana.