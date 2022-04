Contas de Justin Bieber e Ariana Grande pirateadas para defender burlão

Joana Soutosa Hoje às 15:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O objetivo do ataque foi disseminar um vídeo do espanhol Paco Sanz, conhecido por ser o "homem dos dois mil tumores".

As contas de YouTube de celebridades como Justin Bieber, Ariana Grande e Michael Jackson sofreram ataques de hackers, esta manhã. A responsabilidade foi assumida, no Twitter, pela conta de @lospelaosbro, que "agradeceu" a todos os artistas que, alegadamente, teriam partilhado um vídeo de Paco Sanz a cantar, com o título "Justin Bieber - Free Paco Sanz (ft. Will Smith, Chris Rock, Skinny flex & Los Pelaos)".

Paco Sanz foi julgado por ter criado um esquema fraudulento que, de acordo com o jornal espanhol "El País", lhe valeu mais de 264 mil euros. Conseguiu burlar várias pessoas, incluindo famosos, fingindo ter dois mil tumores. O montante angariado devia reverter para um tratamento experimental nos Estados Unidos, mas o relatório da Unidade de Crimes Tecnológicos da Polícia de Vallecas, em Madrid, apurou que grande parte do dinheiro foi usado em viagens e um cruzeiro.

Paco foi preso, aos 46 anos, juntamente com os pais, condenados por crimes como fraude e lavagem de dinheiro, depois de uma onda de indignação entre os milhares de pessoas que contribuíram para ajudar o homem que teria, apenas, mais seis meses de vida.

Efetivamente, Sanz foi diagnosticado com síndrome de Cowden, uma doença rara que causa tumores, mas benignos, não representado risco de vida.

Apesar da burla, foram criadas múltiplas contas nas redes sociais a pedir a libertação de Sanz, como é exemplo o perfil responsável por este ataque. Kanye West e Travis Scott também viram o vídeo partilhado nos seus canais de Youtube, mas, atualmente, já não está disponível em nenhuma plataforma.