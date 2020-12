Convenção de sexo em Nova Orleães provoca surto de covid-19

Bernarda Santos Hoje às 13:14 Facebook

Uma convenção de swingers, em Nova Orleães, EUA, com cerca de 300 pessoas resultou num novo surto de covid-19. Apesar das restrições impostas e das medidas de segurança, 41 pessoas estão infetadas.

A convenção "Naughty in N'awlins" organizada por Bob Hannaford, em novembro, recebeu cerca de 300 pessoas. O evento de swing (troca de parceiros entre casais) ocorre anualmente e chega a receber duas mil pessoas, avança o site local "Nola.com". Este ano, em período de pandemia, diminui a lotação para 300 participantes, porém 41 pessoas ficaram infetadas pelo novo coronavírus. A convenção prolongou-se por quatro dias, coincidindo com um aliviar das restrições no Louisiana. Passou a ser permitido um maior número de pessoas em ajuntamentos informais e a lotação de eventos em espaços fechados foi alterada para 100 - o que comprova que a convenção excedia o número permitido.

Antes de entrarem no evento, todos os participantes foram testados à covid-19, houve o controlo frequente da temperatura, o uso de máscara e o distanciamento social foram obrigatórios, escreveu o organizador numa publicação online. Porém, "50% já tinham anticorpos".

Foram atribuídas pulseiras de diferentes cores aos participantes, que indicavam quem tinha presença de anticorpos, quem testou negativo recentemente e a data em que fizeram os testes à SARS-CoV-2. Apesar de não existir uma pista de dança, uma vez que era proibido pelo governo, "as pessoas moviam-se pelas suas mesas e, apesar de estarem mais distantes, via-se muito mais contacto visual, namoriscos e provocações", lê-se.

Dos 41 infetados, a maioria dos casos são assintomáticos ou apresentam sintomas ligeiros, e apenas uma pessoa necessitou de ser hospitalizada. "Quando contactamos as pessoas que deram positivo, fizemos imensas perguntas para tentar encontrar outros possíveis casos e perceber onde ocorreram os maiores riscos", diz Bob Hannaford. Não existiram grandes aglomerados durante a festa, normalmente as pessoas juntaram-se em grupos de quatro para conversar, relata.

O estado norte-americano do Louisiana já registou 241 mil infeções, num total de quase 14 milhões de casos nos Estados Unidos. Segundo o departamento de saúde do Luisiana, 510 casos estão relacionados com idas a bares e 238 a casinos. Nas últimas semanas, a cidade de Nova Orleães tem assistido a um novo aumento, atingindo os três mil casos diários.

"Se pudesse voltar atrás no tempo, não produziria este evento. Pesa-me na consciência e vai continuar a pesar até que toda a gente esteja 100% bem", assegura o organizador.