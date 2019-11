Convenceu amante a matar namorado e mandou matá-lo anos depois

Hoje às 10:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma ex-stripper australiana que deu ordem ao amante para matar o namorado, com quem iria casar, foi condenada a 28 anos de prisão depois de mostrar uma "completa ausência de remorsos". Oito anos depois do crime, viria a ser também a autora moral do homicídio do então carrasco.

Robyn Lindholm, de 46 anos, com ligações a gangues criminosos de Melbourne, foi considerada culpada pela morte de George Templeton, em 2005. Segundo o juiz Christopher Beale, citado pela imprensa norte-americana, a agora condenada denunciou o desaparecimento do noivo à família deste, antes de cortar contacto e mudar-se para um apartamento de luxo com o outro parceiro, Amey, que acabou por fazer o trabalho sujo: sequestrou e agrediu George, que estaria "vulnerável" e "alcoolizado" quando morreu. A namorada inventou um álibi para não ser associada ao crime.

O corpo de George Templeton nunca foi encontrado, causando um profundo pesar à família, que implorou a Lindholm que lhes dissesse onde o enterrou. "Se há alguma coisa que nós, família, podemos pedir, é saber o que aconteceu com o George e onde está o corpo dele", disse a irmã da vítima em tribunal, numa audiência que antecedeu a leitura da sentença. Apesar dos apelos, a família continua sem respostas.

Oito anos depois de mandar matar George, em 2013, quanto a relação de Robyn Lindholm com Wayne Amey começou a azedar, a mulher providenciou que também ele fosse morto. E aproveitou o "desejo obsessivo" que o novo amigo Torsten Trabert tinha por si para encomendar outro homicídio. O homem montou uma emboscada e apanhou Amey num estacionamento, agrediu-o com um taco de beisebol, colocou-o na mala do carro e esfaqueou-o e estrangulou-o, antes de abandonar o cadáver num local remoto.

Além dos 28 anos a que foi condenada pelo primeiro homicídio, Lindholm está já a cumprir uma pena de 25 por organizar o homicídio de Amey, pelo qual se declarou culpada. Terá 71 anos quando for elegível pela primeira vez para tentar a liberdade condicional e já terá chegado aos 80 quando a nova sentença chegar ao fim.