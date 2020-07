Coordenador da covid-19 espanhol esteve no Algarve de férias e sem máscara

JN Hoje às 16:17 Facebook

Fernando Simón, diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias de Espanha, tirou uns dias de férias na praia da Carrapateira, no Algarve. O rosto que divulga os números da evolução da pandemia no país vizinho foi visto a alugar uma prancha de surf. Estava sem máscara e foi alvo de críticas .

O jornal "ABC" divulga as imagens da passagem de Fernando Simón por Portugal. Segundo o periódico, o coordenador da covid-19 em Espanha estaria acompanhado pelos familiares e terá-se dirigido a um funcionário de uma empresa de aluguer de pranchas de surf sem máscara. Não é possível verificar, no entanto, através das imagens se o funcionário estaria ou não afastado de Fernando Simón naquele momento.

A imprensa espanhola realça também o facto de o coordenador do Ministério da Saúde espanhol ter ido de férias num momento "crítico", em que estão aparecer vários surtos do novo coronavírus em diversas regiões espanholas.

O aumento de casos de infeção em Barcelona já levou a cidade a confinar quatro milhões de habitantes, sendo recomendado que apenas saiam de casa para "atividades essenciais".