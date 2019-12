Corbyn faz compotas, Johnson come-as num clube privado

Emanuel Carneiro Hoje às 13:07 Facebook

O presidente norte-americano, Donald Trump, clamou que Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, é o seu equivalente trapalhão e louro deste lado do Atlântico. O líder do Partido Trabalhista - principal força da oposição -, Jeremy Corbyn, vai tentar que a mensagem passe a tempo de o fazer vencer as eleições legislativas da próxima quinta-feira.

Retirando o Brexit da equação, Johnson é um normalíssimo conservador, cuja agenda política, instintos e visão do Mundo são - por oposição à sua personalidade - quase entediantes. É um membro e defensor do "establishment", com o desejo de nele ascender, não de o derrubar.

Corbyn acredita que a ordem estabelecida é intrinsecamente corrupta e vê conspirações e injustiças em tudo o que é lado. É um socialista vegetariano fazedor de compotas, autoproclamado anti-imperialista defensor dos direitos das minorias. Acima de tudo, é um moralista inflexível.