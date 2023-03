Coreia do Norte acusa EUA de agravar tensão de forma deliberada

JN / AFP Hoje às 23:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte acusou os Estados Unidos de agravarem a tensão entre os dois países "de forma deliberada" ao organizar manobras aéreas conjuntas com a Coreia do Sul, revelou a agência oficial norte-coreana KCNA.

"Apesar das nossas advertências reiteradas, os Estados Unidos continuam a agravar a situação de forma deliberada", declarou o ministério esta segunda-feira.

Os exercícios aéreos conjuntos "mostram claramente que o projeto de usar armas nucleares contra a República Popular Democrática da Coreia continua o seu curso, no ritmo de uma verdadeira guerra", acrescentou.

PUB

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul anunciaram na última sexta-feira mais de 10 dias de exercícios militares defensivos em larga escala a partir de 13 de março. Os dois países aliados também fizeram manobras aéreas conjuntas no mesmo dia, com um bombardeamento de longo alcance americano e aviões de combate sul-coreanos, o último de uma série de treinos conjuntos nas últimas semanas.