Coreia do Norte ainda está longe de ter míssil hipersónico, diz Seul

A Coreia do Sul acredita que o regime norte-coreano ainda tem um longo caminho a percorrer para aperfeiçoar um míssil hipersónico e classificou hoje como "exageradas" as alegações de sucesso após o último teste.

O Ministério da Defesa sul-coreano divulgou hoje a sua análise preliminar do lançamento realizado na quarta-feira, no qual, segundo os seus cálculos, o projétil percorreu menos de 700 quilómetros numa velocidade máxima equivalente a seis vezes a velocidade do som e a uma altitude inferior a 50 quilómetros, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

Estes dados diferem do relatório oficial publicado pela agência de notícias estatal norte-coreana KCNA, que afirmou que o míssil atingiu com precisão um alvo a 700 quilómetros de distância e fez um "movimento lateral de 120 km".

"As afirmações do Norte sobre as capacidades do míssil, como o seu alcance operacional e movimento lateral, parecem exageradas", disse o ministério de Seul, em comunicado.

A mesma fonte disse acreditar que o regime norte-coreano "ainda não conseguiu a tecnologia" usada em voos hipersónicos.

Embora o último míssil testado atendesse ao requisito de velocidade de um projétil hipersónico, a Coreia do Sul argumentou que o dispositivo não se encaixa em nenhuma das duas categorias amplamente reconhecidas para classificar mísseis hipersónicos: o veículo planador hipersónico (HGV) e o míssil de cruzeiro hipersónico (HCM).

A foto do projétil divulgada pela Coreia do Norte mostra que se trata de um míssil com veículo de reentrada manobrável (MaRV) ou "ogiva deslizante", conforme descrito pelo regime.

"Qualquer míssil balístico com alcance de mais de 500 quilómetros pode voar a cinco vezes a velocidade do som, o que significaria que qualquer míssil balístico com esse alcance operacional poderia ser classificado como hipersónico", disseram fontes militares à Yonhap, adiantando que o consenso geral para definir um hipersónico é que deve ser um HGV ou HCM.

Enquanto no proclamado primeiro teste de Pyongyang de um projétil hipersónico, em setembro passado, o míssil parecia ser um HGV, no teste mais recente parecia ser um míssil balístico geral, acrescentaram as fontes.

Seul e Washington ainda estão a realizar análises mais detalhadas.