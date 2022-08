Coreia do Norte dispara dois mísseis de cruzeiro

JN/Agências Hoje às 07:19 Facebook

Twitter

Partilhar

A Coreia do Norte disparou dois mísseis de cruzeiro esta quarta-feira, revelou o Ministério da Defesa de Seul, pondo fim a uma pausa de um mês na série recorde de testes de armas de Pyongyang este ano.

"No início desta manhã, detetámos que a Coreia do Norte disparou dois mísseis de cruzeiro no Mar do Oeste de Onchon, província de Pyongan do Sul", disse um funcionário do ministério à AFP. "As autoridades militares dos EUA e da Coreia do Sul estão a analisar especificações detalhadas, como distância de voo".

A Coreia do Norte já não testava um míssil de cruzeiro - que não é proibido pelas sanções das Nações Unidas contra o país - desde janeiro, informou a agência de notícias Yonhap. A última vez que Pyongyang realizou um teste de armas foi em 10 de julho, quando disparou o que pareciam ser vários lançadores de mísseis.

A Coreia do Norte realizou uma série de testes de repressão às sanções desde janeiro, incluindo o disparo de um míssil balístico intercontinental a toda distância pela primeira vez desde 2017. Autoridades de Washington e Seul também alertaram que o regime isolado está a preparar-se para realizar o que seria seu sétimo teste nuclear.

No início desta semana, tropas militares sul-coreanas e americanas iniciaram exercícios preliminares antes do início do seu exercício anual combinado Ulchi Freedom Shield (UFS). Os exercícios enfurecem Pyongyang, que os vê como um ensaio para a invasão.

Coreia do Sul diz que não irá entrar pelo caminho da dissuasão nuclear

O presidente sul-coreano disse hoje que o seu Governo não tem planos de entrar no caminho da dissuasão nuclear, na sequência do aumento das capacidades das armas nucleares da Coreia do Norte. Yoon Suk-yeol pediu a Pyongyang que retome as conversações e a diplomacia, destinadas a trocar as etapas da desnuclearização dos norte-coreanos por benefícios económicos.

PUB

O gabinete de Yoon disse que o diretor de segurança nacional sul-coreano, Kim Sung-han, discutiu o lançamento com outras autoridades antes de Yoon dirigir-se aos jornalistas numa conferência de imprensa e reafirmar a prontidão militar da Coreia do Sul.

Yoon afirmou aos jornalistas que a Coreia do Sul não deseja mudanças políticas à força na Coreia do Norte e apelou ao retorno das negociações para a construção de uma paz sustentável.

A proposta de Yoon é, nomeadamente, uma ajuda em larga escala em alimentos, em medicamentos e saúde e na modernização do campo da energia e infraestruturas portuárias, assemelhando-se a ofertas sul-coreanas anteriores que foram rejeitadas pela Coreia do Norte, que está a acelerar o desenvolvimento de armas nucleares e mísseis balísticos vistos pelo líder norte-coreano, Kim Jong-un, como a sua principal garantia de sobrevivência.

Ainda assim, Yoon expressou esperança de um "diálogo significativo" com a Coreia do Norte sobre o seu plano e enfatizou que Seul está disposta a fornecer recompensas económicas correspondentes em cada etapa de um processo de desnuclearização, se a Coreia do Norte se comprometer com um "roteiro" genuíno para abandonar o seu programa de armamentos.