Coreia do Norte diz que lançamentos de mísseis foram "exercícios nucleares táticos"

Os lançamentos de mísseis realizados pela Coreia do Norte nas últimas semanas foram "exercícios nucleares táticos", supervisionados pelo presidente norte-coreano, Kim Jong-un, revelou, este domingo, a agência noticiosa norte-coreana KCNA.

Segundo a mesma agência de notícias, as "Unidades do Exército do Povo Coreano, responsáveis pelo uso de armas nucleares estratégicas, organizaram exercícios militares entre 25 de setembro e 09 de outubro, para verificar e avaliar a capacidade de dissuasão e de contra-ataque nuclear do país".

E essa capacidade militar "é um severo aviso aos inimigos", escreveu a agência oficial da Coreia do Norte.

Nas duas últimas semanas, a Coreia do Norte fez pelo menos sete lançamentos de mísseis balísticos, numa série de testes de armamento.

O sétimo lançamento ocorreu no sábado, horas depois de os Estados Unidos e a Coreia do Sul terem dado por terminado mais um exercício naval na costa leste da península coreana.

Na quinta-feira, a Coreia do Sul informou que 12 aviões norte-coreanos sobrevoaram a região da fronteira comum, levando Seul a acionar 30 aparelhos militares para a mesma zona, como resposta à manobra de Pyongyang.