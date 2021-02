Coreia do Norte escraviza prisioneiros sul-coreanos há décadas

Rafaela Pereira Hoje às 10:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma organização dos direitos humanos denunciou esta quinta-feira que o regime de Pyongyang usa, há décadas, prisioneiros de guerra sul-coreanos e descendentes em "trabalhos forçados" numa rede de minas de carvão.

Dezenas de milhares de prisioneiros sul-coreanos nunca foram libertados por Pyongyang após a Guerra da Coreia. Estes foram enviados em condições de escravidão para as minas de carvão, junto dos filhos e netos, de acordo com um relatório divulgado pela Aliança de Cidadãos para os Direitos Humanos na Coreia do Norte (NKHR , na sigla em inglês).

Segundo a BBC, Pyongyang nega as alegações de abusos dos direitos humanos. Insiste que todos os prisioneiros de guerra foram devolvidos de acordo com os termos do armistício e os que ficaram desejavam "permanecer no seio da república". Uma testemunha revela que tal afirmação não é verdadeira e admite ter vivido num campo cercado e vigiado por soldados armados. Além disso, diz ainda à BBC que, inicialmente, foi-lhe dito que, se trabalhasse bastante, poderia regressar a casa.

Na Coreia do Norte, o destino dos prisioneiros de guerra foram determinados pelo sistema apelidado de "songbun", que permitiu classificar os cidadãos com base nas suas origens sociais e políticas. O sistema pode ainda decidir se a pessoa vive ou morre, sendo que a classe social pode ser determinante para essa decisão, confessa um ex-membro do Ministério da Segurança do Estado. "Eles não podem morrer, eles têm de trabalhar sob ordens até morrer".

Em 2014, um relatório da ONU estimou que pelo menos 50 mil prisioneiros de guerra sul-coreanos permaneceram no Norte após a guerra e que cerca de 500 ainda estavam vivos. Contudo, o governo de Seul ignorou o sofrimento dessas pessoas e o tema nem foi alvo de discussão nas cinco cimeiras inter-coreanas, disse Joanna Hosaniak, autora do relatório, em declarações à agência noticiosa France-Presse (AFP). "Não há informações nem interesse" por este caso na Coreia do Sul, lamentou Hosaniak.

A Coreia do Norte, em contrapartida, afirma respeitar os direitos humanos e garantiu ter devolvido todos os prisioneiros de guerra.