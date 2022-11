JN/Agências Hoje às 09:18 Facebook

A Coreia do Norte lançou quatro mísseis de curto alcance no Mar Amarelo, informou, este sábado, o Exército sul-coreano, depois de uma série recorde de lançamentos de mísseis por Pyongyang esta semana.

Os militares da Coreia do Sul detetaram o lançamento "a partir de Donglim, província de Pyongan do Norte, para o Mar Ocidental entre as 11.32 e as 11.39 horas locais (2.32 e 2.39 em Portugal continental)", afirmou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul num comunicado, utilizando outro nome para o Mar Amarelo.