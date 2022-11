Coreia do Norte nega fornecimento de munições de artilharia à Rússia

JN/Agências Hoje às 09:33 Facebook

O Ministério da Defesa da Coreia do Norte qualificou, na segunda-feira, como "infundadas" as acusações dos EUA segundo as quais Pyongyang estava a fornecer munições de artilharia a Moscovo para a sua invasão da Ucrânia.

A notícia, divulgada pela agência noticiosa estatal KCNA, é divulgada quando as tensões na península estão elevadas, depois de uma série de testes de armamento pelos norte-coreanos na semana passada, que envolveram o disparo de, pelo menos, 23 mísseis em um só dia e um de um míssil balístico intercontinental, e quando os EUA e a Coreia do Sul acabam de fazer o seu maior exercício aéreo conjunto.

A negação de Pyongyang segue-se às acusações feitas, na semana passada, pelo porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby. Este afirmou que a Coreia do Norte estava a enviar uma "quantidade importante" de obuses para a Federação Russa "de maneira dissimulada", ao procurar "fazer crer que se destinavam ao Médio Oriente e a África".

"Recentemente, os EUA persistiram em espalhar um rumor infundado de 'contratos de armamento' entre a RPDC (República Popular Democrática da Coreia) e a Rússia", indicou o vice-diretor dos assuntos externos militares do Ministério da Defesa, em comunicado, citado pela KCNA.