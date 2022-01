Coreia do Norte terá disparado míssil com capacidade de atingir os EUA

Pyongyang confirmou o lançamento de um míssil balístico de alcance intermédio capaz de atingir o território norte-americano de Guam. Exercícios terão como objetivo intimidar Joe Biden.

Passou apenas um mês desde o início do ano, mas o regime de Kim Jong Un já disparou sete mísseis balísticos. A maior demonstração de força ocorreu no domingo, quando Pyongyang terá testado o míssil de maior alcance desde 2017.

Segundo o "The Guardian", a arma com capacidade nuclear é capaz de atingir qualquer região do Japão, bem como Guam e a ponta ocidental da cadeia das Ilhas Aleutas do Alasca.