Coreia do Sul deporta dois norte-coreanos suspeitos de matar 16 pescadores

O Governo sul-coreano anunciou, esta quinta-feira, ter deportado dois norte-coreanos, suspeitos do homicídio de 16 pescadores a bordo de uma embarcação, e fugido de seguida para águas da Coreia do Sul, no fim de semana.

O Ministério da Unificação sul-coreano informou que os dois norte-coreanos, ambos com cerca de 20 anos, tinham sido encontrados a bordo de um barco, a sul da fronteira marítima de leste, entre as duas Coreias, no sábado passado.

De acordo com uma investigação posterior, as autoridades sul-coreanas concluíram que os dois norte-coreanos tinham matado os 16 pescadores colegas a bordo de uma embarcação, fugindo posteriormente para a Coreia do Sul.

Desconhecem-se até ao momento pormenores dos alegados homicídios.

O porta-voz do Ministério Unificação sul-coreano Lee Sang-min disse que a Coreia do Sul tinha decidido deportar os dois pescadores norte-coreanos para a Coreia do Norte por terem alegadamente cometido "crimes graves", não podendo ficar sob proteção do Governo sul-coreano.

As autoridades deportaram os dois indivíduos através de uma aldeia na fronteira entre os dois países e depois de Seul ter informado Pyongyang, na terça-feira, do caso. A Coreia do Norte respondeu na quarta-feira que ia aceitar os dois homens.

Lee Sang-min informou ainda que as autoridades sul-coreanos informaram Pyongyang sobre as deportações.

O Governo de Seul recebe norte-coreanos que pretendam viver no Sul para fugir à opressão política e à pobreza no país de origem, mas as autoridades sul-coreanas concluíram que a aceitação dos dois suspeitos seria uma ameaça para a segurança pública.