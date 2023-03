Coreia do Sul deteta lançamento de míssil norte-coreano de submarino

JN/Agências Hoje às 21:59 Facebook

A Coreia do Sul detetou, este domingo, o lançamento de um míssil de teste de um submarino norte-coreano, na véspera de se iniciarem exercícios conjuntos das Forças Armadas sul-coreanas e norte-americanas na região.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul referiu, em comunicado, que detetou o lançamento de um míssil norte-coreano de um submarino nas águas perto da cidade portuária de Sinpo, no leste da Coreia do Norte.

Autoridades militares da Coreia do Sul e dos Estados Unidos estão a analisar os detalhes do lançamento, segundo avançou Seul.

Este é o mais recente teste de armas da Coreia do Norte realizado este ano.

A agência norte-coreana KCNA indica, porém, que foram lançados dois mísseis de cruzeiro de um submarino no leste da Coreia do Norte.

Este lançamento ocorreu na véspera de os militares dos EUA e da Coreia do Sul iniciarem exercícios militares conjuntos de larga escala que a Coreia do Norte vê como um ensaio para a invasão.

Estes exercícios, que têm a designação de 'Freedom Shield', decorrerão durante 11 dias e são as manobras militares de maior duração já realizadas pelos países.

Com estas manobras, os dois países procuram enviar uma mensagem à Coreia do Norte, que ameaça desenvolver o seu programa nuclear.