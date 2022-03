Coreia do Sul diz que Norte lançou "projétil não identificado"

JN/Agências Hoje às 09:40 Facebook

A Coreia do Norte disparou um "projétil não identificado" em direção ao mar do Japão, anunciaram as forças armadas da Coreia do Sul.

"A Coreia do Norte disparou um projétil não identificado para o mar de Leste [nome dado nas duas Coreias ao mar do Japão]", indicaram os chefes do Estado-Maior Conjunto sul-coreano, em comunicado.

O Governo do Japão indicou que o projétil "aparenta ser um míssil balístico".

Este é o 12.º lançamento, um número recorde, destes projéteis norte-coreanos.

De acordo com Washington e Seul, Pyongyang está a testar um novo míssil balístico intercontinental (ICBM), chamado Hwasong-17, alegadamente com maior alcance e poder destrutivo.