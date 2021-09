Coreia do Sul faz lançamento de míssil balístico a partir de submarino

JN/Agências Hoje às 09:19 Facebook

Twitter

Partilhar

A Coreia do Sul anunciou a realização do seu primeiro teste de míssil balístico lançado a partir de um submarino, horas depois de a Coreia do Norte ter disparado dois mísseis balísticos para o Mar do Japão.

O gabinete do presidente sul-coreano, Moon Jae-in, disse, num comunicado, que o chefe de Estado observou o teste de um míssil balístico lançado por um submarino, esta quarta-feira.

A nota referiu que o míssil disparado do submarino Ahn Chang-ho, da classe de 3000 toneladas, viajou uma distância previamente definida antes de atingir um alvo designado.

A Coreia do Sul tornou-se o sétimo país do mundo a ter esta tecnologia avançada.

O anúncio ocorreu após dois lançamentos de mísseis balísticos norte-coreanos detetados pela Coreia do Sul.

O Governo norte-americano insistiu nos últimos meses em encontrar-se com dirigentes da Coreia do Norte, sem condições prévias, para tentar reavivar as conversações, mas até agora não obteve resposta de Pyongyang.

PUB

Várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU proíbem a Coreia do Norte de prosseguir os seis programas de armamento nuclear e de mísseis balísticos.

Apesar de atingido por múltiplas sanções internacionais, o país reforçou nos últimos anos as capacidades militares, sob a liderança de Kim Jong-un.

A Coreia do Norte procedeu a diversos ensaios nucleares e testou com sucesso mísseis balísticos, capazes de atingirem os Estados Unidos.