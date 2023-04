Coreia do Sul pede explicações aos EUA por alegada espionagem em Seul

JN/Agências Hoje às 17:01 Facebook

A Presidência da Coreia do Sul anunciou, este domingo, que manterá "conversações pertinentes" com os Estados Unidos após a alegada fuga de documentos do Departamento de Defesa norte-americano que apontam para uma possível espionagem em Seul.

Esses documentos, divulgados esta semana por meios de comunicação como o jornal norte-americano "The New York Times" e inicialmente considerados verdadeiros por agentes federais que investigam a alegada fuga, revelam no caso da Coreia do Sul que a Agência Central de Inteligência (CIA) intercetou comunicações do Governo sul-coreano sobre a ajuda à Ucrânia na guerra com a Rússia.

Essas conversas intercetadas detalhavam "discussões internas sul-coreanas sobre a possível entrega de munição dos EUA à Ucrânia", o que poderia violar "a política de Seul de fornecer assistência letal".

Por esta razão, um porta-voz da Presidência sul-coreana confirmou à agência noticiosa oficial Yonhap a sua intenção de "rever precedentes e outros exemplos de países afetados por este tipo de revelação" para, a partir daí, "agir em conformidade".

O porta-voz explicou ainda que a Coreia do Sul ainda não decidiu se vai fornecer armas à Ucrânia e, por enquanto, mantém a sua política inicial de fornecer única e exclusivamente ajuda humanitária.