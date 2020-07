Coreia do Sul regista 113 novos casos, quase todos importados

JN/Agências Hoje às 12:51 Facebook

A Coreia do Sul comunicou novos surtos de covid-19 no país, após a identificação de 113 novos casos, a quase totalidade importados, sendo este o número diário mais elevado em quase quatro meses.

Dados do Centro Coreano para Controlo e Prevenção de Doenças (KCDC) dão conta da existência de 113 novos casos, incluindo 86 de pessoas vindas do estrangeiro, o que perfaz 14092 casos de covid-19 no país desde o início da pandemia.

Este número diário é o mais elevado desde 31 de março, quando o país comunicou 125 novos casos, sendo também a primeira vez que mais de 100 casos foram relatados na Coreia do Sul desde 1 de abril.

A Coreia do Sul era, em fevereiro passado, o segundo país mais afetado pela pandemia, a seguir à China, o que levou as autoridades sul-coreanas a adotar uma estratégia minuciosa de teste e rastreamento de contactos das pessoas infetadas, sem sequer impor um confinamento obrigatório.

Estas regras de distanciamento social, que foram entretanto aliviadas no início de maio após a estabilização da covid-19, foram reimpostas dias depois, após surtos em Seul e nos arredores da capital.

O aumento de casos agora registado acontece numa altura em que o país tinha previsto a presença de um número limitado de espetadores em eventos desportivos a partir de domingo.

Para quem chega do estrangeiro à Coreia do Sul, é imposta uma quarentena de duas semanas.