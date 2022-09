Corgis de Isabel II assistiram à chegada do caixão ao Castelo de Windsor

JN/Agências Hoje às 21:27 Facebook

Os cães corgi da rainha Isabel II tiveram um papel no funeral desta segunda-feira, testemunhando a chegada do caixão da falecida monarca ao Castelo de Windsor.

Muick e Sandy foram trazidos para o pátio quando o carro funerário da falecida rainha chegou ao Castelo de Windsor. Os cães estavam ao cuidado de dois pajens reais.

A rainha Isabel II teve mais de 30 corgis durante a sua vida. Muitos dos cães eram descendentes de Susan, que lhe foi dada em 1944 pelos seus pais como presente de aniversário de 18 anos.

Enquanto isso, também o pónei da rainha, Emma, que pertenceu a Isabel II durante 26 anos, estava parada junto à estrada que leva ao Castelo de Windsor. O cavalo foi colocado entre as centenas de milhares de tributos florais.

A monarca com o reinado mais longo da história britânica morreu em 8 de setembro, aos 96 anos. Isabel II foi enterrada junto ao falecido marido, o príncipe Filipe, e dos pais, o rei Jorge VI e a rainha-mãe, e as cinzas da irmã, a princesa Margarida, na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.