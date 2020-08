J.C. Hoje às 14:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Filha do reputado empresário dinamarquês Finn Bönnig Larsen, Corinna Larsen costumava passar férias no Sul de Espanha quando era criança.

Antes de conhecer Juan Carlos numa caçada, em Ciudad Real, em 2004, a ex-mulher do príncipe alemão Casimir zu Sayn-Wiitgenstein, cuja nome só perdeu em 2019, estudou Relações Internacionais na Suíça e a sua facilidade com as línguas - é fluente em cinco - ajudou-a a arranjar emprego no armeiro Boss and Company, especializado em caçadas de luxo.