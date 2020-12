Coro, de capacete, dá primeiro concerto de Natal em Notre-Dame

JN Hoje às 12:26 Facebook

O coro de Notre-Dame deu o primeiro concerto de Natal no interior da catedral desde o grande incêndio de 15 de abril de 2019. Cantores e músicos atuaram na véspera de Natal devidamente protegidos com capacete na cabeça.

A catedral encontrava-se em obras de restauro no seu exterior quando, em abril do ano passado, deflagrou um violento incêndio que demorou cerca de 15 horas a ser extinto.

A origem acidental do incêndio, um curto-circuito, continua a ser privilegiada, embora a causa não esteja esclarecida.

As obras de Notre-Dame têm enfrentado vários imprevistos, desde a necessidade de adotar medidas contra a contaminação por chumbo até à crise do novo coronavírus, passando pelo mau tempo no final de 2019, mas foram retomadas no final de abril.

A reabertura da catedral não deverá acontecer antes de 2024.