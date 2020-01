Hoje às 00:23 Facebook

O número de pessoas que morreram devido ao novo coronavírus, detetado na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China, aumentou, esta quarta-feira, para 169, havendo o registo de 1.032 novos casos de infeção, anunciaram as autoridades de Pequim

De acordo com as autoridades chinesas, citadas pela agência France-Presse, todas as vítimas mortais registadas nas últimas 24 horas ocorreram na província de Hubei.

O número de pessoas infetadas em território chinês ultrapassa as seis mil.