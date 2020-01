Coronavírus: China transformou prédio em hospital em apenas 48 horas

Hoje às 11:51 Facebook

A China aposta na construção de hospitais para travar a progressão do coronavírus. Um já abriu, dois estão em construção e um quarto poderá estar a caminho.

Enquanto centenas de trabalhadores se afadigam para construir, de raiz, um hospital com mil camas, num terreno baldio em Wuhan, as autoridades chinesas anunciaram, entretanto, que precisaram apenas de 48 horas para transformar um edifício desocupado no primeiro hospital dedicado ao coronavírus.

O Centro Médico Regional da Montanha de Dabie, em Huanggang, abriu na quarta-feira, cerca de 48 horas após o início dos trabalhos de transformação de um edifício vago naquele que é o primeiro hospital dedicado ao coronavírus, na província de Hubei.

Segundo noticia a imprensa internacional, cerca de 500 trabalhadores e voluntários trabalharam na transformação do edifício. Os primeiros pacientes, cerca de 150, foram transferidos durante a noite de quarta-feira.

Este primeiro hospital está situado a cerca de 100 quilómetros de Wuhan, epicentro da epidemia de coronavírus, que já causou pelo menos 170 mortos e infetou mais de sete mil pessoas, números oficiais.

Mais dois hospitais em construção em Wuhan

Em Wuhan, estão em construção mais dois hospitais, o primeiro dos quais deve ter mil camas prontas a usar a 3 de fevereiro, 15 dias depois de terem começado os trabalhos.

Situado na montanha do Deus do Fogo, em Wuhan, ocupa uma área de 25 mil metros quadrados e foi anunciado, a 23 de janeiro, como o primeiro hospital dedicado ao tratamento de pessoas infetadas com o coronavírus.

Um terceiro hospital, também a ser construído de raiz, deve abrir dois dias depois, a 5 de fevereiro, anuncia a imprensa internacional. Batizado de Hospital da Montanha do Deus Trovão, ocupará uma área de 60 mil metros quadrados e terá capacidade para 1600 camas e dormitórios para mais de dois mil elementos do "staff" médico.

Além da China e dos territórios chineses de Macau e Hong Kong, há pelos menos 50 casos confirmados do novo coronavírus em 18 outros países - na Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Austrália, Finlândia, Emirados Árabes Unidos, Camboja, Filipinas e Índia.