Coronavírus faz primeira vítima na Europa. Turista chinês morre em França

Um turista chinês morreu este sábado, em França, vítima do coronavírus, confirmou a ministra da Saúde francesa, Agnès Buzyn.

É também a primeira morte relacionada com o surto de Covid-19 na Europa. É o terceiro caso mortal registado fora da China, onde a epidemia foi detetada, tendo antes sido registado um morto nas Filipinas e um no Japão.

O homem, originário da província de Hubei, a mais afetada na China, chegou a França a 16 de janeiro e foi internado no Hospital Bichat, em Paris, em 25 de janeiro. " É a primeira morte fora da Ásia e a primeira na Europa", sublinhou a ministra durante uma conferência de imprensa, este sábado.

Esta morte em França é conhecida no dia em que a China anunciou a morte de 143 pessoas nas últimas 24 horas no país devido ao coronavirus Codiv-19, elevando para 1523 o número de vítimas mortais da epidemia na China continental, a que acresce uma no território chinês de Hong Kong. Assim, o coronavírus Covid-19 provocou 1527 mortos e infetou cerca de 65 mil pessoas a nível mundial.

De acordo com a Comissão Nacional de Saúde, o número de infetados no interior da China (que exclui Macau e Hong Kong) cresceu 2641, para 66492. No mesmo período em análise, 1373 pessoas receberam alta hospitalar.

Por outro lado, só na província chinesa Hubei, epicentro do novo coronavírus, designado Covid-19, foram reportadas mais 139 mortes nas últimas 24 horas, elevando para 1457 o número de pessoas mortas na província, segundo os dados da Comissão de Saúde de Hubei.