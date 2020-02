Coronavírus já fez dois mortos em itália

JN Hoje às 09:32 Facebook

Em menos de 24 horas, as autoridades italianas confirmaram duas mortes por causa do novo coronavírus.

Depois de, na sexta-feira, as autoridades do país terem dado conta da morte de um homem infetado, um cidadão italiano de 78 anos, regista-se agora uma segunda morte. De acordo com a imprensa italiana, trata-se de uma mulher da região de Lombardia, onde mais de dez cidades fecharam estabelecimentos e serviços públicos na sequência do recente aumento de casos, e onde mais de 50 mil pessoas foram colocadas em isolamento.

Ao mesmo tempo que se confirma a nova morte, contabilizam-se também outros 29 novos contágios, 27 em Lombardia (cuja capital é Milão) e dois em Veneto (cuja capital é Veneza), avança o diário "Corriere Della Serra". E o La "Repubblica" adiantan que mais de 250 pessoas estão em observação, a maioria profissionais de saúde e pessoas que estiveram em contacto com os infetados.