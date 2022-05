Coronel da Guarda da Revolução do Irão assassinado em Teerão

JN/Agências Hoje às 10:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Um coronel da Guarda da Revolução do Irão foi assassinado, domingo, no exterior da sua casa, em Teerão, por homens armados não identificados que se deslocavam numa mota.

Os dois atacantes disparam cinco vezes sobre o carro em que se encontrava o coronel Hassan Sayad Khodayari, noticiou a televisão estatal iraniana, citada pela agência Associated Press, sem dar grandes detalhes sobre o ataque.

A agência oficial iraniana Irna, por sua vez, avançou que "Sayyad Khodai, defensor do santuário, foi assassinado num ataque armado por dois motociclistas na rua Mojahedin-e Eslam, em Teerão".

Os relatórios conhecidos identificam apenas Khodayari como "defensor do santuário", uma referência aos iranianos que lutam contra o grupo extremista Estado Islâmico na Síria e no Iraque, e que pertencem à guarda de elite "Quds", que supervisiona as operações no estrangeiro.

Por outro lado, em comunicado divulgado no site dos Guardas da Revolução, estes denunciam um "ato terrorista" cometido por "elementos ligados à arrogância global", que na fraseologia oficial da República Islâmica se refere aos Estados Unidos e aos seus aliados, segundo a EFE.

Uma investigação está já a decorrer para identificar "o agressor ou agressores", lê-se ainda no comunicado.

A agência Irna publicou fotos que mostram um homem coberto de sangue, sentado no banco do condutor de um carro cujas janelas foram partidas.

PUB

Sayyad Khodaï foi atingido por cinco balas neste ataque, quando regressava a casa, esclareceu a mesma fonte.

A agência privada iraniana Tasnim, por seu turno, especificou que Khodaï estava "perto de sua casa", em Teerão, quando foi assassinado.

"A sua mulher foi a primeira pessoa a descobrir o corpo", disse a mesma fonte.