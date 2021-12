Corpo de Desmond Tutu está em câmara ardente na Cidade do Cabo

JN/Agências Hoje às 10:07 Facebook

O corpo do arcebispo emérito da África do Sul Desmond Tutu chegou esta quinta-feira à catedral da Cidade do Cabo para que os sul-africanos possam prestar uma última homenagem ao ícone da luta contra o apartheid.

No meio de medidas de segurança apertadas, o caixão chegou à Catedral de São Jorge nas primeiras horas da manhã e foi recebido pelo atual arcebispo da Cidade do Cabo e líder da Igreja Anglicana da África Austral, Thabo Makgoba, segundo relato da agência de notícias espanhola EFE.

A família do icónico líder religioso, que morreu no domingo, aos 90 anos, aguardou no interior e teve um momento a sós antes da abertura da catedral ao público.

De acordo com os desejos do próprio Tutu, que tinha pedido que nenhum dinheiro fosse gasto desnecessariamente no seu funeral, o caixão é um modelo de madeira muito simples, sem qualquer decoração a não ser um pequeno ramo de flores brancas colocadas no topo.

Desde o início da manhã, uma longa fila de pessoas já estava à espera de entrar na catedral para prestar a sua última homenagem ao arcebispo, segundo a EFE.

Inicialmente, o corpo só deveria estar em câmara ardente na sexta-feira, na véspera do funeral de Estado no sábado, 1 de janeiro.

No entanto, a Fundação Tutu e as autoridades decidiram antecipar o início da cerimónia pública para esta quinta-feira, esperando que um grande número de pessoas queira prestar homenagem ao arcebispo na sua antiga catedral.

Prémio Nobel da Paz em 1984 pela sua luta contra a opressão racial do apartheid, Tutu é considerado uma das figuras-chave da história contemporânea da África do Sul.

A sua carreira foi marcada por uma constante defesa dos direitos humanos, algo que o levou a distanciar-se em numerosas ocasiões da hierarquia eclesiástica para defender abertamente posições como os direitos dos homossexuais ou a eutanásia.

Nos últimos anos, afastou-se da vida pública devido à sua idade avançada e aos problemas de saúde de que sofria há anos, incluindo cancro da próstata.