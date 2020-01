Corpo sem cabeça identificado como assassino que escapou da prisão em 1916

Rita Neves Costa Hoje às 18:42 Facebook

Um corpo mutilado foi encontrado numa caverna no estado do Idaho, nos Estados Unidos, há 40 anos. Esta terça-feira, as autoridades anunciaram que o cadáver pertence a Joseph Henry Loveless, um contrabandista acusado do homicídio da segunda mulher em 1916.

As autoridades identificaram o corpo mutilado de um homem encontrado numa gruta há 40 anos. Testes de ADN e investigações históricas e familiares permitiram concluir que o torso (parte do corpo para cima da cintura) sem cabeça era de Joseph Henry Loveless, um cadastrado acusado de matar a esposa, Agnes Octavia Caldwell Loveless, a 5 de maio de 1916, conta o jornal britânico "The Guardian".

A investigação começou há 40 anos, em 1979. Uma família encontrou numa caverna de DuBois, cidade do estado da Pensilvânia, partes de um cadáver colocadas numa cova rasa. Mais tarde, em 1991, uma rapariga encontrou uma mão mumificada no mesmo lugar.

Após as descobertas de pessoas anónimas, os investigadores tiveram mais pistas nos dias seguintes e nas imediações. Num saco de serapilheira foram encontrados um braço e duas pernas.

Os anos que se seguiram foram de vários estudos, análises e investigações que se estenderam a várias organizações e áreas. Desde a colaboração de estudantes de antropologia até à intervenção do FBI, o caso foi amplamente esmiuçado.

Algumas das primeiras conclusões indicavam que o homem era descendente de europeus, tinha cabelo castanho com tons avermelhados. Teria 40 anos quando morreu e o corpo deveria estar no local há pelo menos seis meses ou dez ou mais anos.

As autoridades não encontraram mais partes do corpo do homem. Contudo, através da organização não-governamental "DNA Doe Project", que ajuda a identificar a genealogia de pessoas falecidas, conseguiram descobrir a quem pertencia o cadáver. Os artigos de jornais e até as informações escritas nas lápides de família ajudaram a resolver o mistério.

O corpo mutilado era Joseph Henry Loveless, um foragido da prisão em 1916, que para além da acusação de assassinato da segunda mulher era também contrabandista. A polícia conseguiu encontrar um neto de 87 anos de Loveless. A família já o tinha dado como morto e a campa estava sem corpo.

No entanto, o mistério não teve um fim. Após a identificação do corpo, a investigação de homicídio não está fechada. Falta saber quem matou Joseph Henry Loveless: o corpo terá sido desmembrado por várias ferramentas, mas ainda não se sabe a causa da morte.