Corpos de quatro crianças deram à costa no Mediterrâneo

O Crescente Vermelho Líbio revelou que os corpos de quatro crianças com idades entre os cinco e os 10 anos deram à costa a oeste de Tripoli, esta quarta-feira, depois de um barco com migrantes ter afundado no Mediterrâneo.

"Fomos informados de um barco que se afundava no alto mar com 30 pessoas a bordo" na zona de Zawiya, disse Hassan Mokhtar al-Bey, do Crescente Vermelho, à AFP. A equipa de resgate acabou por descobrir três dos corpos perto de Zawiya, a cerca de 45 quilómetros de Tripoli, e o quarto a alguns quilómetros mais a oeste. O destino dos outros passageiros, as suas nacionalidades e o ponto de partida não são ainda conhecidos.

A Líbia, devastada pela guerra, tornou-se um ponto de embarque fundamental para migrantes, na sua maioria da África subsariana, que tentam viagens potencialmente letais para a Europa para fugir a guerras e à pobreza no seu país.

Cobertores, incluindo os de um bebé, foram encontrados sobre as rochas perto do local onde os corpos foram encontrados, revelou um correspondente da AFP. Hassan Mokhtar al-Bey contaou ainda que a sua equipa esperava encontrar mais cadáveres, acrescentando que os das crianças tinham sido levados para o necrotério de Zawiya.