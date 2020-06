Correios de Espanha lançam selo de homenagem ao movimento LGBTI

Hoje às 19:35 Facebook

Os correios de Espanha anunciaram o lançamento do primeiro selo de homenagem ao movimento LGBTI, que assinala o Dia do Orgulho, a 28 de junho.

O selo, com fundo amarelo e as cores do arco-íris, símbolo daquele movimento, faz alusão direta à Passagem de Begoña, quem em 2019 foi declarado Lugar de Memória Histórica e berço dos Direitos e Liberdades LGBTI, em Espanha.

Num exercício que visa demonstrar a aposta na diversidade e a luta contra a discriminação, os correios espanhóis puseram em marcha uma série de ações de homenagem ao Dia do Orgulho LGBTI.

A empresa quis unir-se à celebração e vai decorar a frota, alguns postos e os marcos de correio com a bandeira arco-íris e o lema "#NoSoloAmarillo", não é só amarelo, em alusão às cores tradicionais dos correios em Espanha.