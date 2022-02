"Cortador de dedos". Detido na Suíça um dos criminosos mais procurados da Europa

JN Hoje às 15:36 Facebook

Flor Bressers, que fazia parte da lista dos criminosos mais procurados da Bélgica e da Europol, acabou detido em Zurique, na Suíça, na quarta-feira à noite. O belga era procurado por rapto, ameaça de morte e por participação numa organização criminosa.

O criminoso de 35 anos, que tinha a alcunha de "cortador de dedos", estava em fuga desde 2020, quando lhe foi aplicada uma pena de quatro anos de prisão por rapto, por espancar e por ferir com uma navalha um florista neerlandês, que não conseguiu contrabandear droga através da alfândega britânica.

O criminoso acabou por ser detido em Zurique, onde foi encontrado com a sua mulher e filho. A polícia belga já solicitou a extradição de Bressers.

Kristof Aerts, porta-voz dos procuradores em Antuérpia, revelou que o suspeito está ligado a investigações judiciais em curso em Antuérpia, na Bélgica.

"O crime organizado é aqui o fio condutor comum. Na quarta-feira à noite, o fugitivo foi detido na Suíça. A detenção, efetuada por unidades especiais e com a ajuda de outras forças policiais suíças, resultou de uma intensa caça ao homem que durou vários meses", disse Kristof Aerts, citado pelo "The Guardian".

Bressers tem sido ligado, através de inúmeros casos, a um cartel de droga que opera em Antuérpia, e que se crê ter contrabandeado toneladas de cocaína da América do Sul para a Europa. Por isso, estava na lista dos homens mais procurados da Bélgica e da Europol. A detenção é uma vitória para as autoridades belgas, que têm tentado encontrar vários líderes do crime organizado que fugiram do país.

Flor Bressers já tinha sido processado em 2010, na Província de Limburgo, nos Países Baixos, por alegadamente ter cortado o dedo a um homem com uma tesoura de poda. Acabou absolvido por falta de provas, mas desde essa altura que é conhecido como o "cortador de dedos".

