Covid-19 detetado em França ainda em dezembro

O novo coronavírus SARS-CoV-2 poderá ter estado a circular em França muito antes dos primeiros casos oficiais.

A reanálise de testes negativos para gripe e outros coronavírus (PCR - reação em cadeia da polimerase) realizado em vários doentes com pneumonia em hospitais da região de Paris (Avicenne, em Bobigny, e Jean verdier, em Bondy) revelou um caso positivo para covid-19 num doente testado no dia 27 de dezembro.

A notícia é avançada, em entrevista à BFMTV, pelo diretor dos serviços de Cuidados Intensivos de ambas as unidades, Yves Cohen, que procurou traçar os passos do doente, entretanto curado e que não tinha viajado antes. "Esteve doente 15 dias e contaminou os dois filhos, mas não a mulher, que trabalha na peixaria de um supermercado. Percebemos depois que trabalha ao lado da secção de sushi onde trabalham funcionários de origem chinesa". Yves Cohen não sabe se a esposa do doente poderia ser um caso assintomático e aconselha a testar todos os testes ​​​​​​​PCR negativos prévios à pandemia.

Segundo a comunidade científica, é possível que o vírus já circulasse antes de ser detetado em massa na China, tendo demorado até a tornar-se altamente contagioso.