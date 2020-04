Covid-19 é 10 vezes mais mortal que a gripe A, diz OMS

JN/Agências Hoje às 18:11, atualizado às 18:16 Facebook

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde informou que a Covid-19 é 10 vezes mais mortal do que a pandemia de gripe de 2009 e pediu precaução aos países que querem aliviar restrições.

"Sabemos que a Covid-19 se espalha rapidamente e que é mortal, 10 vezes mais mortal do que a gripe de 2009 [gripe A ou gripe suína]", alertou Tedros Adhanom Ghebreyesus, numa conferência de imprensa online a partir da sede da organização, em Genebra.

"Ao passo que a Covid-19 acelerou muito rapidamente, está a demorar muito mais a desacelarar. Por outras palavras, a descida é muito mais lenta do que a subida", disse o responsável, justificando a razão pela qual as medidas de controlo postas em prática pelos países devem ser levantadas com muito cautela.

Numa intervenção em que não falou de números nem dramatizou a pandemia, o responsável anunciou que a OMS vai publicar, na terça-feira, uma atualização da estratégia de luta contra o novo coronavírus, que inclui os critérios que devem ser considerados pelos países que admitem amenizar as restrições. Só o deverão fazer, continuou, se tiverem em vigor determinadas medidas de saúde pública, nomeadamente a capacidade para rastrear contactos.