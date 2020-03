Covid-19 faz parar transportes públicos de Roma às 21 horas 

Sandra Ferreira Hoje às 02:07 Facebook

A partir deste sábado, os transportes públicos de Roma deixam de funcionar entre as 21 horas e as 5.30 horas, deixando de haver serviço noturno. A medida da ATAC, que gere o metro e o tram (metro de superfície) faz parte do plano para travar a propagação do Covid-19.

Em circunstâncias normais, as linhas de metro de Roma funcionam até à 1.30 horas e o metro de superfície, nomeadamente a linha 8, que atravessa a parte central da cidade, circula até às 3 horas da madrugada.

Também os autocarros, geridos pela rede Tpl que circulavam até às 2 horas, vão parar, a partir deste sábado, às 21 horas.

O serviço de táxi na região Lazio, à qual pertence a capital italiana, também vai ser reduzido em 33% a partir do próximo domingo, dia 15.