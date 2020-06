Covid-19 já infetou 10 milhões, mais de metade na Europa e EUA

JN/Agências Hoje às 12:59 Facebook

Mais de 10 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus foram notificados em todo o mundo, mais de metade dos quais na Europa e nos Estados Unidos.

Segundo dados oficiais divulgados este domingo e recolhidos pela agência noticiosa France Presse, mais de 10 milhões de casos, dos quais 498 mil mortais, foram registados até hoje em todo o mundo.

Na Europa, o continente até agora mais atingido pela pandemia de covid-19, registam-se cerca de 2,6 milhões de casos, 195.975 mortais. Nos Estados Unidos, o país do mundo com mais infeções e mais mortos, contabilizam-se 2,5 milhões de infetados e 125.539 óbtios.

O ritmo da pandemia continua a acelerar-se no mundo, com um milhão de novos casos recenseados em apenas seis dias. A France Presse adverte que estes números apenas refletem uma parte das contaminações no mundo, dado que muitos países não utilizam testes para campanhas de rastreamento.