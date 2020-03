Covid-19 já matou quase quatro mil pessoas em todo o mundo

JN/Agências Hoje às 20:04 Facebook

O número de pessoas infetadas desde dezembro pelo novo coronavírus em todo o mundo aumentou para 113255, das quais morreram 3964, segundo um balanço feito pela agência noticiosa France Presse (AFP), com dados atualizados às 17 horas desta segunfa-feira.

Citando fontes oficiais, a AFP diz que, no total, foram registadas, em 101 países e territórios, 4233 novas contaminações e 173 mortes desde o último balanço, às 17 horas de domingo.

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, teve 80735 casos, incluindo 3119 mortes.

Entre as 17 horas de domingo e as 17 horas desta segunda-feira foram anunciadas 40 novas infeções e 22 novas mortes no país.

Noutras partes do mundo foram registados 32520 casos (4193 novos) até às 17 horas desta segunda-feira, incluindo 845 mortes (151 novas).

Os países mais afetados depois da China são a Itália (9172 casos, dos quais 1797 novos, 463 mortes) a Coreia do Sul (7382 casos, incluindo 69 novos, 51 mortes), Irão (7161 casos, 595 novos e 237 mortes) e a França (1191 casos, 65 novos e 21 mortes).

Desde as 17 horas de domingo, a China, a Itália, o Irão, a Coreia do Sul, a França, o Reino Unido, o Iraque e a Suíça registaram novas mortes.

A Alemanha teve os seus dois primeiros mortos, enquanto a Albânia e o Chipre apresentaram os seus primeiros infetados.

A Ásia registou até às 17 horas desta segunda-feira 89913 casos (3188 mortes), a Europa 14868 casos (511 mortes), o Médio Oriente 7576 casos (244 mortes), os Estados Unidos e Canadá 614 casos (16 mortes), a Oceânia 98 casos (três mortes), a América Latina e as Caraíbas 93 casos (uma morte), e África 93 casos (uma morte).

Este balanço da AFP foi elaborado com dados recolhidos junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Portugal, de acordo com a Direção Geral da Saúde, tem 30 casos confirmados de Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus, e os casos suspeitos registados pelas autoridades aumentaram para 447.

Todos os infetados, 18 homens e 12 mulheres, estão hospitalizados e não se registaram vítimas.