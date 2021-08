Criança cega em ataque com míssil sonha voltar à escola

Ana Matos Hoje às 12:29 Facebook

Uma criança de oito anos, que vive em Gaza, sonha em voltar à escola no início do ano letivo. Contudo, foi vítima de um atentado terrorista em maio deste ano e ficou cego. Por agora, vai ter aulas em casa.

Mohamed Shaban, de oito anos, frequentava a escola em Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza, com os primos e os seus vizinhos. No entanto, este ano letivo não poderá voltar à sala de aula com os seus colegas porque ficou cego devido a um ataque terrorista.

Em maio deste ano, o exército israelita bombardeou a Faixa de Gaza como resposta aos ataques aéreos realizados pelo Hamas, movimento de resistência palestino. Mohamed estaria a ir ao mercado comprar roupa quando o míssil explodiu. O jovem foi atingido, sofreu ferimentos graves e ficou completamente cego.

A família afirma que a bomba era de origem israelita, contudo a agência France-Presse não conseguiu verificar a origem da bomba que atingiu a criança.

O menino de oito anos é um das centenas de crianças que, segundo as Nações Unidas, ficaram feridas durante os conflitos entre Israel e o Hamas, durante o mês de maio. Agora, a criança terá de ter aulas em casa, com a ajuda da mãe, Somaya. "No futuro, espero que ele consiga ir para uma escola para crianças com deficiência", adiantou a mãe do jovem.

Mohamed ainda espera poder voltar um dia à escola, explicou o pai do menino, mas o acidente fez com que a criança ficasse rabugenta e instável.

O Observatório dos Direitos Humanos acusou os militares de Israel e de Gaza de crimes de guerra durante o conflito. Os ataques aéreos de Israel já mataram 260 palestinianos. Por sua vez, as bombas lanças pelos militares de Gaza mataram 13 pessoas em Israel.